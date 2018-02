Orlandi vince il Google Faculty Research

(ANSA) - L'AQUILA, 22 FEB - Il professore Antonio Orlandi, responsabile del Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica ed Integrità del Segnale del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell'Università dell'Aquila, ha ricevuto il Google Faculty Research Award mirato a supportare la ricerca avanzata ed innovativa di docenti su campi di frontiera di mutuo interesse. Il progetto premiato è il primo non di esclusiva natura informatica, ma che riguarda il miglioramento della progettazione delle schede digitali. Il progetto consiste nello sviluppo di una procedura, basata su algoritmi neurali e di machine-learning, orientata alla ottimizzazione del progetto di reti di alimentazione elettrica per sistemi ad elevata velocità di elaborazione come quelli usati dai server di Google. Le sfida innovativa affrontata consiste nello sviluppo di un algoritmo neurale, cioè di un algoritmo auto-apprendente, che impara dai propri successi e dai propri errori cercando di ripetere i primi ed evitare gli ultimi.