Marittimo soccorso a largo costa Termoli

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - Marittimo soccorso e ricoverato in ospedale, a Termoli, dopo un malore su una nave commerciale al largo della costa molisana. La sala operativa della Guardia Costiera di Pescara, allertata dal Comando Generale di Roma, ha disposto l'immediato invio di una motovedetta, la CP 292, già in mare per svolgere attività di Polizia Marittima, che nell'arco di poco tempo è stata in grado di intercettare la nave, a circa 30 miglia dalla costa molisana, a quasi 60 chilometri, affiancarla nonostante le condizioni meteo marine in zona e procedere così al trasbordo urgente dell'uomo. La motovedetta ha poi invertito la rotta rientrando nel Porto di Termoli (Campobasso) dove era già pronta in banchina un'ambulanza del 118. La nave commerciale era diretta in Grecia. Al momento del malore del marittimo era in transito nelle acque antistanti la costa di Termoli. Il comandante ha contattato il Centro Internazionale Radio Medico che fornisce assistenza radiomedica ai marittimi, imbarcati su navi senza medico a bordo.