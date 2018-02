Incidenti stradali, chiuso tratto A14

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - Autostrada A14 chiusa in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra i caselli di Lanciano e Ortona (Chieti), a seguito di un incidente che, secondo le prime informazioni, ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante.

Sul posto sono in azione i mezzi di soccorso; il 118 è intervenuto anche con l'elicottero. Non si conosce, al momento, il numero dei feriti. Si sono formati diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni. Per chi viaggia verso Bologna l'uscita è quella di Lanciano, per poi rientrare ad Ortona. Per chi viaggia verso Bari, l'uscita è quella di Ortona, con rientro a Lanciano. Gli interventi sono coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.

È stato riaperto dopo circa un'ora il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Ortona e Lanciano (Chieti) che era stato chiuso in entrambe le direzioni

a seguito di un incidente che ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante. Nello scontro, avvenuto al km 407+800 in direzione Nord, sono rimaste ferite due persone, trasportate dal 118 all'ospedale di Chieti, una delle quali con l'elisoccorso. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia stradale della Sottosezione autostradale di Vasto Sud.