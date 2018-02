17enne accoltellato a scuola:preside,consiglio straordinario

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 20 FEB - "Al di là del sanzionare bisogna capire. Per questo, oltre ad aver convocato d'urgenza il consiglio di classe, ho convocato tra poco il consiglio straordinario con i docenti del Professionale e poi parlerò anche con le famiglie". A parlare è Luigi Valentini, preside dell'Istituto superiore Crocetti-Cerulli di Giulianova (Teramo), che raggruppa l'istituto alberghiero Crocetti, l'istituto tecnico Cerulli e il professionale Pagliaccetti.

Valentini riferisce che, fino ad oggi, nessuno gli ha mai segnalato situazioni particolari relative ai due studenti, che frequentano due diverse classi dell'istituto professionale, oggi ospitato in una porzione dell'edificio dell'istituto tecnico.

"I Carabinieri stanno svolgendo le indagini - dichiara il preside - Da quanto si dice informalmente pare che i due ragazzi avessero avuto degli screzi fuori dalla scuola. Nulla, invece, mi è mai stato riferito di eventuali problemi dentro la scuola".

Adesso, a decidere quale sanzione adottare nei confronti del ragazzo che ha aggredito il compagno saranno gli organi di istituto. Il dirigente scolastico, nel sottolineare come la scuola abbia fatto molto in termini di sicurezza, dotandosi anche di un sistema di videosorveglianza, ribadisce che la priorità è capire il contesto nel quale si è consumato il fatto.

"Per questo ho convocato il consiglio straordinario - conclude - per parlare di entrambi i ragazzi e capire". (ANSA).