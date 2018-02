Musica per superare barriere autismo

(ANSA) - L'AQUILA, 19 FEB - Auditorium Renzo Piano gremito, a L'Aquila, per il concerto promosso da Autismo Abruzzo Onlus con le melodie del quartetto NapulAmmore. Grazie allo spettacolo, in scena sabato 17, raccolta una somma da utilizzare per le attività di bambini e ragazzi autistici seguiti dall'Associazione. Il pubblico ha apprezzato le doti musicali del giovane Federico Santangelo che ha eseguito brani alla tastiera con il supporto del Maestro Alessandro Di Millo; soddisfatti i genitori e commossi i presenti che hanno ringraziato con una standing ovation. Molti non sono riusciti ad accedere all'Auditorium a causa dei limiti di sicurezza, l'Associazione valuterà se replicare l'iniziativa. Tra i presenti il direttore del Centro regionale di riferimento per l'Autismo Marco Valenti e il sindaco di Navelli Paolo Federico.

Tra emozioni e musica si è parlato di autismo, condizione dura che, se vissuta con la possibilità di appoggiarsi agli altri, può risultare più lieve e offrire spunti di riflessione per un'etica della condivisione.