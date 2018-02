Terremoto: Grasso, 'Abruzzo ha bisogno sicurezza territorio'

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - "Abbiamo realizzato un nuovo piano verde per l'economia, dove le priorità non sono le grandi infrastrutture, ma la messa in sicurezza del territorio, e nessuno meglio dell'Abruzzo può comprendere l'importanza di una politica che spenda le risorse per mettere in sicurezza un territorio che spesso è stato colpito dalle tragedie che tutti conosciamo". Così il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, a Pescara, nel corso di un evento elettorale, facendo riferimento ai terremoti che negli anni scorsi hanno colpito la regione. "Noi siamo per un'economia diversa, un'economia circolare, un'economia che possa rimettere al centro l'ambiente - ha proseguito Grasso -. Il tema prioritario del nostro Paese sono i territori, laddove ci sono turismo, cultura ed enogastronomia, e l'Abruzzo ha tutto questo". (ANSA).