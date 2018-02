Gestione emergenze,due master a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 17 FEB - E' stata prorogata al 15 marzo la scadenza per iscriversi ai Master Universitari per prevenzione, progettazione territoriale strategica e gestione di crisi e di emergenza, attivati presso l'Università dell'Aquila, Dipartimento Ingegneria e scienze dell'Informazione e matematica, e organizzati dal Centro Studi Edimas. Si tratta di due Master di II livello: Official of Disaster and Emergency Management (O.D.E.M.) ed Emergency Management of Civil Protection (E.M.C.P.), finalizzati alla formazione dei Prevention Manager (coordinatori della pianificazione strategica e integrata) e degli Emergency Manager (coordinatori della gestione di crisi e emergenze), percorsi professionali multidisciplinari rivolti a ingegneri, architetti, geologi, economisti, giuristi, medici, psicologi, sociologi, esperti ambientali, già operanti nei settori pubblico e privato, e neo laureati e diplomati con comprovate esperienze, che potranno partecipare come uditori con accesso alla successiva Certificazione della Competenza.