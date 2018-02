Florian Espace, trent'anni in scena

(ANSA) - PESCARA, 17 FEB - Quattro nuove produzioni e coproduzioni in scena in quindici giorni a Pescara, a partire da 'La chiave dell'ascensore' di Agota Kristof con Anna Paola Vellaccio, regia di Fabrizio Arcuri, fino a domenica 18. Sono quelle del Florian Espace di Pescara che compie trent'anni. Sede stabile della Compagnia teatrale Florian, è centro di vita artistica e culturale, di produzione, promozione e interazione con altre realtà artistiche, non solo teatrali. "Il Florian Espace - racconta la direttrice artistica Giulia Basel - è costantemente impegnato nella sua missione di presidio culturale in una città di grande vivacità, ma spesso distratta, inconsapevole dei suoi talenti e possibilità". Altri appuntamenti: l'ultimo lavoro di Enrico Frattaroli dedicato a '4.48 Psycosis' di Sarah Kane, venerdì 23 ore 21; 'Appunti per un'Orestea nello sfascio' di Terry Paternoster, sabato 24 ore 21 e domenica 25 ore 17.30 allo Spazio Matta; 'Il Ribelle' di Leonardo Rossi con Umberto Marchesani, regia Gian Marco Montesano" (2 e 3 marzo).