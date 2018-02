Sci di fondo, al via campionati under 16

(ANSA) - ALFEDENA (L'AQUILA), 16 FEB - Al via oggi ad Alfedena i Campionati italiani di sci di fondo "categoria allievi". A dare il benvenuto ai 210 atleti under 16 provenienti da tutta Italia, ieri sera, è stato il concerto della corale "La Valle" diretta dai maestri Ornella Maddamma e Giancarlo Di Vito.

Massiccia la presenza di fondisti trentini e valdostani, le regioni più rappresentate. Sei gli abruzzesi in gara: Onelio Di Giulio (Sci Club Alfedena), Franco De Santis (Sci Club Barrea), Mirco Di Julio (Sci Club Barrea), Vincenzo Di Cola (Sci Club Barrea), Elda Rossi (Sci Club Opi) e Sara Donatelli (Sci Club Pescocostanzo). Tra le pendici dei Monti della Meta e l'alta Valle del Sangro, teatro della tre giorni di competizioni sarà il centro fondo di Pianoro Campitelli, perfettamente battuto e imbiancato anche grazie al nuovo impianto di innevamento artificiale in azione da inizio mese. Quello di Campitelli è il primo polo di fondo del Centro Sud a dotarsi di un generatore di innevamento tecnico.