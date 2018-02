Ferrovie, 186 mln per due linee Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 16 FEB - Arrivano 186 milioni per potenziamento ed elettrificazione della linea ferroviaria Terni-L'Aquila-Sulmona (75) e per completare il raddoppio di quella Pescara-Chieti (111). Lo annuncia il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso precisando che le assegnazioni, finanziate nella legge di bilancio 2018, nell'ambito del piano di sviluppo infrastrutture ferroviarie in Abruzzo, sono state comunicate con lettera del 15 febbraio dall'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile. "La progettazione è già pronta - spiega D'Alfonso - E' un risultato eccezionale, sono opere attese da vent'anni. Nella seduta della Cabina di Regia per la Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - ricordato - ho chiesto e ottenuto dal ministro Delrio il ripristino del fondo dedicato a questi due obiettivi strategici per lo sviluppo infrastrutturale dell'Abruzzo. Con il completamento del raddoppio della Pescara-Chieti, aggiunge, "nasce la grande Pescara, perché i trasporti uniscono i territori".