Ecco il 'Museo dell'uomo e della natura'

(ANSA) - MAGLIANO DE' MARSI (L'AQUILA, 16 FEB - Inaugurazione lunedì 19 febbraio alle 10 per il nuovo museo dei Carabinieri Forestali 'Mun', Museo dell'Uomo e della Natura, a Magliano de' Marsi (L'Aquila). Inserito in un contesto naturalistico unico e dedicato al tema della Biodiversità, è un prestigioso centro di conoscenza e sperimentazione della natura, grazie a tecnologie innovative e interattive e all'accessibilità per disabili motori e sensoriali. Sarà intitolato alla memoria di Alfonso Alessandrini, storico direttore generale dell'Economia montana e foreste del ministero Agricoltura e Foreste, ambientalista che fu a capo del Corpo Forestale per quindici anni. Alla cerimonia, nella sala consiliare del Municipio, prenderanno parte, fra gli altri, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, il comandante dell'Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (Cufa) Antonio Ricciardi, il sindaco di Magliano de' Marsi Mariangela Amiconi, il presidente della Provincia de L'Aquila Angelo Caruso.