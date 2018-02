M5S: Sabatini,Rousseau strumento democrazia e per competenze

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Sono felice, emozionata e, lo ammetto, anche un po' frastornata. Il mio lavoro per il progetto Rousseau proseguirà con l'impegno e la dedizione che necessita, ma con una responsabilità in più. Da quando ho iniziato a dare il mio contributo ho sempre messo al centro il percorso di crescita culturale e di formazione come pilastro imprescindibile dell'agire politico. Guardo a Rousseau come ad uno strumento di democrazia diretta partecipata e di intelligenza collettiva in grado di valorizzare le competenze e di raccogliere le migliori energie dei nostri territori, consentendo così a un'intera comunità di crescere e di risolvere i problemi del nostro Paese". Lo scrive in un post su facebook, Enrica Sabatini, coordinatrice degli Opend Day Rousseau e, da oggi, nuova socia dell'Associazione fondata da Davide Casaleggio. "Continueremo su questa strada, con la voglia di migliorare e soprattutto di imparare ogni giorno. Sono orgogliosa di essere una nuova socia dell'associazione Rousseau", scrive Sabatini che entra nell'Associazione con Pietro Dettori. (ANSA). ESP