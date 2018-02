Lancio di palloncini con l'Agbe

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - Oggi a Pescara l'Associazione Genitori Bambini Emopatici (Agbe), federata della Fiagop Onlus, partecipa alla 'Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile', con un lancio di palloncini nel piazzale interno dell'ospedale Civile dalle ore 11. Parteciperanno oltre cento bambini delle scuole elementari di Pescara insieme allo staff sanitario del Reparto di Ematologia. L'Agbe sta svolgendo una capillare azione di sensibilizzazione (in tema di patologia oncoematologica e volontariato) nelle scuole di ogni ordine e grado in Abruzzo, nella certezza che in futuro molti giovani potranno essere volontari e compagni di giochi per i coetanei meno fortunati.

L'Agbe è impegnata in un progetto per migliorare l'accoglienza delle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati nella struttura di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale pescarese, realizzando un'altra palazzina per ospitare, sempre gratuitamente, le famiglie. A breve, infine, partirà la campagna Uova di Pasqua 2018.