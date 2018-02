Rateizzazione tasse università Unichieti

(ANSA) - CHIETI, 13 FEB - Il Senato Accademico dell'università D'Annunzio di Chieti Pescara, riunitosi questa mattina, su proposta del rettore Sergio Caputi ha deciso di autorizzare la rateizzazione della seconda e terza rata delle tasse universitarie del corrente anno accademico a favore degli studenti che, avendo omesso di presentare la prevista documentazione Isee, per cui non è stato possibile concedere alcuna proroga, ne facciano richiesta.

Le due rate verranno divise in quattro versamenti, facendo slittare i pagamenti previsti dal 28 febbraio e dal 30 aprile rispettivamente a fine maggio e a fine giugno. Agli studenti non verrà richiesta alcuna mora, così come non verrà bloccata loro la carriera, come accade normalmente nel caso di mancato pagamento delle diverse rate delle tasse universitarie.