'Tommy e gli altri', applausi a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 12 FEB - Oltre 260 ragazzi hanno applaudito a L'Aquila il film "Tommy e gli Altri", scritto da Gianluca Nicoletti con la regia di Massimiliano Sbrolla e dedicato all'autismo, proiettato al cinema Movieplex per una tappa del tour "Tommy e gli Altri nelle Scuole". Il progetto, supportato da Sky Italia in collaborazione con il Miur, è stato presentato a novembre 2017. La legge italiana prevede programmi e cure per ragazzi autistici solo fino ai 18 anni, ma cosa succede quando diventano grandi? Quali diritti hanno? Sono alcune delle domande cui cerca di rispondere il film - finanziato con una raccolta fondi dalla Onlus Insettopia - raccontando storie di giovani e delle loro famiglie. L'idea del tour, che porta il film in 20 città per circa 5.000 studenti delle Secondarie di II grado, è nata dopo il successo della trasmissione del docu-film su Sky Arte HD e Sky Cinema Cult HD il 2 aprile 2017, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Prossima tappa del tour mercoledì 14 febbraio a Palermo.