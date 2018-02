Accoltella rivale e fugge. Arrestato

(ANSA) - CORROPOLI (TERAMO), 12 FEB - Gravissimo in ospedale a Teramo un 45enne romeno, ferito all'addome con cinque coltellate da un connazionale di 32 anni al culmine di una lite in strada a Corropoli (Teramo), ieri in tarda serata. Il giovane, soccorso dal personale del 118 dell'ospedale di Sant'Omero (Teramo), è stato poi trasportato d'urgenza al 'Mazzini' di Teramo per essere sottoposto a intervento chirurgico. La fuga dell'accoltellatore è durata poco meno di mezz'ora: in una zona di campagna è stato accerchiato dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale e da quelli delle compagnie di Alba Adriatica e Giulianova (Teramo), coordinati dal tenente colonnello Luigi Delle Grazie, e trasferito in caserma in stato di fermo per tentato omicidio. All'origine dell'agguato forse la gelosia. L'aggressore sarebbe andato a casa dell'ex convivente con cui voleva riallacciare il rapporto, lei lo avrebbe respinto, poi fuggita avrebbe raggiunto in strada il nuovo compagno. A quel punto l'alterco tra i due uomini.