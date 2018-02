Raggi,ok da Abruzzo,grazie a governatore

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "La città non è sporca, in tantissimi quartieri siamo riusciti a risolvere delle situazioni. Ringrazio anche il governatore dell'Abruzzo che, dopo aver promesso di darci una mano a Natale, ieri finalmente con la giunta ha deliberato di aiutarci" per "39 mila tonnellate. Lo fanno tantissime Regioni di Italia e normalmente avviene nel silenzio della stampa. Quando capita a Roma diventa un caso nazionale".

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a Radio Capital. "Abbiamo impostato la nuova raccolta differenziata - ha spiegato Raggi -.

Nel sesto municipio abbiamo trovato 21 mila utenze non registrate, 50 mila persone, ovvero Ama nel sesto municipio non conosceva una città come Civitavecchia, non esistevano. Bisogna capire dove meccanismi che non funzionano".