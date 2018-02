Denunce e fogli di via dopo corteo

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 8 FEB - Bombe carta, fumogeni e bottiglie di vetro, alcune delle quali lanciate verso le Forze dell'Ordine, durante un corteo organizzato da esponenti della locale area anarchica a Giulianova il 14 ottobre scorso. Le indagini avviate dalla Digos, diretta dal Vice Questore Aggiunto Luca Benedetti, hanno consentito di identificare e denunciare all'Autorità Giudiziaria cinque esponenti anarchici, tra i 22 e i 47 anni, tre dei quali residenti in provincia di Teramo, per violazione dell'art. 18 del Tulps, accensione pericolosa, getto pericoloso di cose e deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Per quattro il Questore di Teramo Enrico De Simone ha emesso un foglio di via obbligatorio.