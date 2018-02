'Uno zio Vanja',appuntamenti in 4 teatri

(ANSA) - PESCARA, 6 FEB - Vinicio Marchioni "Il Freddo" nella serie tv "Romanzo Criminale" e "il Libanese" Francesco Montanari saranno il 6 febbraio al Fenaroli di Lanciano, il 7 e 8 al Comunale di Teramo, il 9 al Maria Caniglia di Sulmona e il 10 e 11 febbraio al Marrucino di Chieti protagonisti delle Stagioni Teatrali organizzate da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo in collaborazione con le Amministrazioni comunali, con "Uno zio Vanja" di Cechov nell'adattamento di Letizia Russo, regia di Vinicio Marchioni in un nuovo allestimento tutto da scoprire.

Tutte le info su www.acsabruzzo.it o sulla App Abruzzodalvivo.

La malinconica tragedia delle aspirazioni deluse di persone che, a forza di pensare, hanno finito per rinunciare ad agire o che tentano di reagire. Ma falliscono mettendosi in ridicolo. In questa nuova versione di Zio Vanja, i protagonisti ereditano un teatro di provincia, in uno dei luoghi fortemente colpiti dagli ultimi terremoti.