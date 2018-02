In libro i numeri del cancro in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 5 FEB - Quanti nuovi tumori sono stati diagnosticati in Abruzzo negli ultimi 12 mesi? Sono più colpiti gli uomini o le donne? Quanti i decessi e le guarigioni in Regione? Sono alcune delle domande a cui risponde il volume "I numeri del cancro in Italia 2017", censimento ufficiale in grado di offrire una panoramica aggiornata sui numeri delle neoplasie, un'analisi a 360 gradi costantemente aggiornata che permette a tutti gli attori della sanità di pianificare al meglio gli interventi necessari. La pubblicazione, firmata dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dall'Associazione Italiana Registri Tumori, e dalla Fondazione Aiom, rappresenta uno strumento attraverso cui sia addetti ai lavori sia cittadini possono conoscere l'impatto dei tumori con i dati epidemiologici relativi agli ultimi 12 mesi a livello nazionale e regionale. Il libro sarà presentato a cittadini e istituzioni in un tour nazionale di 12 tappe, la seconda delle quali a Pescara il 9 febbraio alle 11 presso l'Agenzia Sanitaria Regionale.