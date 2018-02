Più turismo al porto, ecco il Flag Costa

(ANSA) - PESCARA, 4 FEB - Favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti ittici a miglio zero e avviare strategie di valorizzazione della pesca sostenendo attività di pescaturismo: sono gli obiettivi del Flag Costa di Pescara, società consortile che tramite due bandi di prossima pubblicazione renderà disponibili 150 mila euro per la valorizzazione del pescato e 200 mila per attività legate a pescaturismo. I bandi sono riservati ad armatori, pescatori e proprietari di imbarcazioni, che vogliano promuovere vendita diretta e consumo sul posto per valorizzare le banchine del porto dal punto di vista turistico.

"Lo scopo è tutelare il comparto della pesca per rafforzare il legame tra consumatori e mare - spiega il direttore del Flag Costa Andrea Mammarella - e dare la possibilità di scegliere prodotti stagionali e di qualità. Duecentomila euro saranno destinati a operatori che potranno ospitare sulle loro imbarcazioni persone interessate ad attività di pescaturismo.