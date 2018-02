Isole ecologiche innovative per turisti

(ANSA) - PIETRACAMELA (TERAMO), 4 FEB - Isole ecologiche automatizzate a Pietracamela e nelle località Prati di Tivo e Intermesoli per migliorare il servizio di raccolta differenziata per residenti e turisti. L'iniziativa è del Comune di Pietracamela che ha installato le ecoisole: l'energia elettrica che le alimenta è prodotta tramite pannelli fotovoltaici, sono completamente ermetiche e dotate di impianto igienizzante che si attiva dopo ogni conferimento di rifiuto organico, oltre che di sistema di videosorveglianza e sensori di riempimento.

Posizionate in prossimità delle vie di transito faciliteranno il deposito dei rifiuti. Le postazioni sono dotate di sistemi di apertura automatizzata con uso delle tessere sanitarie.

"L'Amministrazione - spiega il sindaco Michele Petraccia - ha sviluppato un piano di miglioramento della raccolta porta a porta, con l'obiettivo di aumentare le percentuali di differenziata e intercettare le diverse necessità degli avventori, allestendo aree per raccolta automatizzata".