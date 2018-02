Pescara: Zeman, ora siamo più squadra

(ANSA) - PESCARA, 2 FEB - Esame di laurea per il Pescara di scena domani pomeriggio alle 15 in casa della capolista Frosinone. "Il Frosinone è la formazione migliore del campionato - ha detto il tecnico degli abruzzesi Zdenek Zeman - Sono collaudati, giocano insieme da tre anni. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e cercare di metterli in difficoltà.

Dovremo cercare spazi. È importante non lasciarli costruire nel mezzo palle facili per gli attaccanti". "Oggi siamo più squadra.

Sono contento dei portieri che ho, spero che Fiorillo resista a lungo. Mi fido di Savelloni, ma in un campionato così serve esperienza. Bunino non lo conoscevo, assomiglia a Immobile, spero ci aiuti. Embalo era il nostro primo obiettivo, è arrivato Falco e sono contento perché mi piace da tempo. Machin è una mezzala più offensiva, mi piace. Un voto? Non do voti, avevamo delle cose da fare e ci siamo riusciti. Io a Pescara sto bene, ma il mio lavoro è allenare non stare a bene".