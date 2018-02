Chiusa L'Aquila Est, variazioni bus Tua

(ANSA) - L'AQUILA, 2 FEB - Chiuso il casello L'Aquila-Est sull'A24, con ordinanza di Strada dei Parchi del 31 gennaio, fino alla riapertura le corse dei bus Tua da e per L'Aquila utilizzeranno il casello L'Aquila Ovest. Questo l'itinerario, in partenza e in arrivo al terminal di Collemaggio: L'Aquila-Ovest, Ss 17, hotel Amiternum, viale Corrado IV, v. Vicentini, v.le Croce Rossa, v.le Panella, via Cencioni, via della Crocetta, v.le Girolamo da Vicenza, tunnel di Collemaggio, terminal Collemaggio; partenza da terminal, tunnel Collemaggio, viale Girolamo da Vicenza, via della Crocetta, via Cencioni, viale Panella, viale Croce Rossa, viale Corrado IV, hotel Amiternum, Ss 17, casello L'Aquila Ovest. Le corse in arrivo a Collemaggio e prolungate al plesso universitario/ospedaliero di via Vetoio, a ex Optimes e/o a L'Aquilone, dopo L'Aquila-Ovest procederanno per: Ss 17, hotel Amiternum, viale Corrado IV, via Vicentini, viale Croce Rossa, viale Panella, via Cencioni, v. della Crocetta, v.le Girolamo da Vicenza, tunnel Collemaggio-terminal.