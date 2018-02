Nasce Giovani Imprenditori Confcommercio

(ANSA) - PESCARA, 1 FEB - Costituito il gruppo Giovani Imprenditori d'Abruzzo. Il neonato Gruppo ha eletto presidente Riccardo Savella (Presidente GGI Confcommercio L'Aquila). Vice presidente Pierluigi Latini (Presidente GGI Confcommercio Teramo). Maria Chiara Boccasini (Presidente GGI Confcommercio Chieti) e Giampiero Di Biase (Presidente GGI Confcommercio Pescara) ricopriranno la carica di Consiglieri. Il Presidente Savella, ha evidenziato come il Gruppo rappresenti una forza propulsiva verso il rinnovamento del sistema regionale di Confcommercio ed ha individuato nella innovazione e nella digitalizzazione le sfide di primaria importanza da affrontare per consentire lo sviluppo e l'aumento di competitività delle imprese. Savella si è detto convinto che i Giovani Imprenditori di Confcommercio Abruzzo daranno "forza ed impulso all'avvio di nuovi progetti in linea con i trend evolutivi che attraversano la fase attuale dell'economia".