Roccaraso, 'montagna' eventi nel weekend

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 25 GEN - Una "montagna" di eventi sportivi e di intrattenimento in programma nel weekend sulle piste del comprensorio dell'Alto Sangro. Vertical Skialp a Monte Pratello, la tappa di Radio Dimensione Suono a Pizzalto, il trofeo di sci alpino "Minopoli" e quello "Ventrella" tra l'Aremogna e Pizzalto, e poi gli eventi "Corona" e "Bonomelli" sempre a Monte Pratello. Ci sarà solo l'imbarazzo della scelta nel prossimo fine settimana in un comprensorio perfettamente innevato e con tutti gli impianti di risalita aperti, a cominciare dalle quattro cabinovie. Per WOLF SKIALP si comincia domani, 26 gennaio, con il Trofeo "Claudio Del Castello". Dalle 19, a Monte Pratello, circa 80 atleti proveranno a risalire la "Direttissima", in notturna, su un tracciato che nel tratto finale fa registrare una pendenza del 63%. Tre chilometri di gara, con un dislivello di 728 metri, che porteranno gli atleti fino al traguardo fissato a 2046 metri di altitudine nei pressi del Rifugio Esagoni alla stazione d'arrivo della cabinovia.