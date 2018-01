Diocesi Teramo, insediato vescovo Leuzzi

(ANSA) - TERAMO, 21 GEN - "Non sono mai venuto a Teramo, è la prima volta. Non sono voluto venire prima proprio per vivere con stupore questo momento importante della mia vita, desidero solo dirvi che confido molto sulla vostra collaborazione". E' un passaggio del saluto alla città del Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, insediatosi ieri pomeriggio, fino a novembre scorso Cappellano alla Camera dei Deputati. Numerosi gli incarichi ricoperti in diocesi da monsignor Leuzzi dal 1984 a oggi. Una giornata ricca di emozioni per il vescovo che al Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso ha incontrato studenti provenienti da Roma e i giovani della diocesi, per poi arrivare a Teramo, al Santuario della Madonna delle Grazie, per un primo momento di preghiera. Da qui alla Chiesa di S.Antonio per proseguire in corteo fino alla Cattedrale e fermarsi in piazza Martiri dove è stato salutato dal Picchetto d'Onore Interforze e dalle autorità e accolto dal commissario straordinario Luigi Pizzi e dalle istituzioni.