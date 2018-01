Laboratorio per taglio droga a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 GEN - Aveva allestito a due passi dalla Questura, in pieno centro città a Pescara, un vero e proprio laboratorio artigianale per il taglio e il confezionamento della droga. Nell'appartamento in uso ad Andrea Scaglione, 23enne pescarese, e in particolare nella camera da letto, gli agenti della Squadra Mobile hanno infatti trovato una pressa metallica artigianale, una macchina per il confezionamento sottovuoto, un frullatore, usato per mischiare la cocaina con le sostanze da taglio, e cinque bilancini elettronici. Che si trattasse probabilmente di droga destinata alla vendita è confermato anche dal sequestro di un quaderno dove erano annotati nomi e cifre; una sorta di libro mastro su cui era riportata la contabilità dell'attività, adesso al vaglio degli inquirenti. Nella perquisizione sono stati sequestrati cinque involucri di cocaina pronti allo spaccio, per complessivi di 152 grammi che, al dettaglio, avrebbero fruttato non meno di 12mila euro. Il giovane è stato arrestato.