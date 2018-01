Casello bloccato, manca carta biglietti

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 15 GEN - Cinque minuti di coda al casello di Sulmona - Pratola Peligna (L'Aquila) in entrata sull'A25 perché l'apparecchio non eroga il biglietto. E' accaduto questo pomeriggio. Lo hanno segnalato alcuni utenti dell'autostrada ai quali è stato risposto da un addetto che mancava la carta. Mentre la corsia riservata al Telepass funzionava regolarmente, gli altri automobilisti, una decina, hanno dovuto attendere l'intervento manuale per il ripristino del servizio e per poter, quindi, transitare.