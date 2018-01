Carabinieri inseguono ladri, un arresto

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA), 15 GEN - Rocambolesco inseguimento nella notte tra una banda di ladri romeni e un'auto dei carabinieri: alla fine un ladro finisce in ospedale insieme a un carabiniere mentre gli altri tre complici riescono a fuggire. È accaduto la notte scorsa alle 4,30. Una banda di quattro romeni stava visitando alcuni appartamenti di Campo di Giove quando sono stati sorpresi da un residente che ha dato l'allarme. Fuggiti a bordo di un'Audi 4, risultata rubata il 19 dicembre a Luco de' Marsi, i ladri sono stati intercettati da una pattuglia di carabinieri nei pressi di Pescocostanzo dove è iniziato un inseguimento a folle velocità. Pressato dall'auto dei carabinieri il ladro che conduceva l'Audi non è riuscito ad essere altrettanto abile nella guida e dopo aver perso il controllo è uscito di strada ribaltandosi più volte. Tre ladri sono riusciti ad allontanarsi nei campi, mentre il quarto è stato raggiunto da un carabiniere che lo ha arrestato dopo una colluttazione in cui entrambi sono rimasti feriti.