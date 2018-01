Ricercatori Intecs decidono per presidio

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GEN - I lavoratori licenziati della Intecs Spa di L'Aquila, azienda che opera nel settore della progettazione e sviluppo di sistemi elettronici high-tech nei mercati Aerospazio, Difesa, Trasporti e Telecomunicazioni, hanno deciso di mantenere viva la loro vertenza con un presidio permanente davanti alla Regione Abruzzo. La decisione è stata presa in un'assemblea, "a sostegno - dice la Fiom Cgil provinciale di L'Aquila - delle azioni che si stanno mettendo in campo per salvaguardare competenze altamente qualificate e posti di lavoro". L'azione di protesta segue, dice la Fiom Cgil provinciale, "l'indisponibilità confermata dai vertici Intecs, al tavolo convocato l'altro ieri dal Ministero dello Sviluppo Economico, a valutare la revoca dei licenziamenti a favore di una meno traumatica gestione della crisi del sito aquilano attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali residui. Le motivazioni addotte sono state 'sfiducia nella città, nel territorio e nelle istituzioni'.