Migliaia a Presepe Vivente Rivisondoli

(ANSA) - RIVISONDOLI (L'AQUILA), 6 GEN - In migliaia hanno assistito ieri sera alla 67/a edizione del Presepe vivente di Rivinsondoli, il più antico d'Italia, quest'anno all'insegna della solidarietà con le popolazioni dell'Umbria colpite dal terremoto e nel segno di San Francesco d'Assisi. Nei panni della la Madonnina infatti Giulia Marconi, 18 anni, di Todi, studentessa del quinto anno del Liceo linguistico. In quelli di San Giuseppe, Giacomo Sciamanna, 20 anni, di Assisi, studente nella Facoltà di Teologia. Il piccolo Eduardo Vittoria, Gesù Bambino, come da tradizione l'ultimo nato in paese. Eduardo infatti è stato dato alla luce lo scorso 3 dicembre. Il cielo sereno e le temperature miti hanno favorito l'afflusso di una grande folla, proveniente da ogni parte d'Italia, nella Piana di Piè Lucente. All'incirca trecento i figuranti: del paese ma anche provenienti dal Molise, con gli zampognari del Matese, di S.Polo, il gruppo Terzo Millennio di Termoli, i Briganti di S.Elia a Pianisi) ed il coro "La figlia di Iorio" di Orsogna.