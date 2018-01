Operatori Gran Sasso, no a strada chiusa

(ANSA) - L'AQUILA, 3 GEN - Una manifestazione di protesta pacifica quella che si è svolta oggi a Santo Stefano di Sessanio, in provincia di L'Aquila - 150 i partecipanti - contro la chiusura delle strade montane del Gran Sasso. Gli esercenti di tutti i borghi del comprensorio, riuniti nel comitato "#Io Vivo il Gran Sasso", sono saliti a piedi fino al cumulo di sassi che chiude la strada provinciale 97, presso il bivio per Campo Imperatore. "Negli ultimi giorni di dicembre, all'apice dell'accoglienza per il turismo di Capodanno, è stato riversato sulla strada da Santo Stefano di Sessanio a Rifugio Racollo, probabilmente da parte dell'amministrazione provinciale, un cumulo di sassi che chiude completamente il passaggio - hanno detto -.Se da un lato non possiamo pubblicamente accusare nessuno di questo scempio, dall'altro ci chiediamo come l'ente preposto (ovvero la Provincia), non sia corso a liberare la strada da questo cumulo di sassi, in queste giornate piene di sole e fondamentali per il turismo montano".