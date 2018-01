Capodanno: tuffo in mare a Vasto

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 1 GEN - Accompagnati da un pallido sole e temperature meno rigide rispetto agli altri anni si è rinnovata questa mattina il tradizionale bagno di Capodanno sulla spiaggia di Vasto Marina. Una donna e dieci uomini gli audaci bagnanti che hanno voluto dare, poco prima di mezzogiorno, il loro particolare benvenuto al 2018. Si chiamano Generoso Leonzio, organizzatore dell'evento, Silvia Scannella, Lucio Del Forno, Francesco Del Forno, Joseph Calvano, Marco Di Lello, Marco Cimini, Giuseppe Ronzitti, Antonio Del Borrello, Davide Barone e Pierino Faieta. Il tuffo in mare nel golfo lunato di Vasto è giunto al termine dalla sesta edizione della Eco Passeggiata lungo la pista ciclabile tra le marine di Vasto e San Salvo, organizzata dalle associazioni Podistica Vasto, Atletica Vasto, Podistica San Salvo, Rari Nantes in Gurgite Vasto, Runners Casalbordino e Lido Miramare. In tutto una quarantina i partecipanti alla corsa-passeggiata nell'ambiente dunale di cui solo in undici a tuffarsi.