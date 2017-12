Maltempo, da Regione 4 mezzi a Province

(ANSA) - PESCARA, 29 DIC - Due turbine da neve e due sgombraneve corredati di lama e spargisale, entrati a far parte del parco mezzi della Regione Abruzzo, sono stati consegnati oggi, con una cerimonia simbolica nella sede della Tua di Pescara, alle quattro Province. Le due turbine sono state acquistate con fondi di Terna; gli spazzaneve con fondi regionali. Spesa comL'acquisto dei mezzi è costato un milione di euro, con Terna che ha contribuito per 600mila euro e la Regione per il restante. "Voglio precisare in termini chiari che qui si tratta di una iniziativa per puro spirito di collaborazione e solidarietà istituzionale visto che come Regione, per ordinamento, non ci dobbiamo occupare di Viabilità e di neve sulla viabilità, ma - ha detto il presidente della Regione Luciano D'Alfonso - conoscendo la sofferenza dei livelli territoriali istituzionali, non potevamo guardare dall'altra parte e per questo abbiamo attivato anche una solidarietà istituzionale ad alti livelli".