Sulmona, c'è differenziata porta a porta

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 28 DIC - Avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale di Sulmona dal 2 gennaio, quando saranno dismessi e non più utilizzabili tutti i vecchi cassonetti stradali, anche nelle zone più popolose della città. E' in corso in questi giorni la distribuzione nelle abitazioni degli eco-calendari raccolta che indicano frequenza del ritiro giornaliero dei mastelli nel corso di tutto il 2018, sia per le utenze domestiche sia non domestiche. E' stata emessa oggi l'ordinanza sindacale al riguardo, con cui si dispone, inoltre, che dal 2 gennaio, ai fini del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta, devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori (singoli o condominiali) consegnati in comodato d'uso gratuito.

Il mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 7bis, co. 1 bis del D.Lgs 267/2000.