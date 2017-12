Nevica nell'Aquilano, anche su A24 e A25

(ANSA) - L'AQUILA, 28 DIC - Nevica nell'Aquilano e sulle autostrade A24 e A25: per il momento non si segnalano problematiche alla viabilità se si esclude il blocco temporaneo della Ss 5 Tiburtina Valeria a causa di un mezzo spazzaneve uscito fuori strada. Per quanto riguarda i tratti autostradali interessati sulla A24 nevica tra Valle del Salto (Rieti) e Colledara (Teramo), sulla A25 c'è nevischio tra il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona. In mattinata ci sono stati alcuni rallentamenti causati da mezzi pesanti, ma nessuna interruzione nella circolazione. I mezzi spazzaneve e spargisale sono in costante attività già dalla notte scorsa.