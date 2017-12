Sisma: Franceschini, Collemaggio rinata, atto dovuto

(ANSA) - L'AQUILA, 20 DIC - "È un atto dovuto ai cittadini di questa città che hanno attraversato dolori e sofferenze e che oggi vedono la rinascita del simbolo della loro identità". Così il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, oggi all'Aquila per partecipare alla riapertura della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, semidistrutta dal terremoto del 6 aprile 2009 e ricostruita in due anni grazie a un investimento dell'Eni di 12 milioni di euro. "Sono venuto tante volte a L'Aquila fin dai primi giorni dopo il sisma, naturalmente è la prima volta che entro nella Basilica restaurata ed è veramente uno splendore" ha aggiunto Franceschini guardandosi intorno. "È una bellissima storia di collaborazione pubblico-privata per finanziare i restauri - ha detto ancora il ministro - che dimostra le competenze scientifiche, eccellenza nel mondo e che ci invidiano dappertutto, in tema di restauro e in questo caso anche di interventi antisismici". (ANSA).