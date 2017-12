Neve, si scia a Roccaraso e Rivisondoli

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 20 DIC - Sedici impianti aperti nel comprensorio Skipass Alto Sangro dove da oggi si scia sulla pista Del Bosco di Monte Pratello, a Rivisondoli (L'Aquila), e a breve saranno pronte l'Azzurra dell'Aremogna, a Roccaraso, la Canguro di Pizzalto, a Roccaraso, e l'Azzurra e la Esse di Monte Pratello. All'Aremogna si scia sulle piste servite dalle seggiovie Pallottieri, Macchione, Valle Verde 1 e Valle Verde 2.

Aperto il campo scuola con manovia e seggiovia Gravare di Sotto.

In funzione la cabinovia a 6 posti e la cabinovia a 10 posti Gravare-Toppe del Tesoro, per sciare sulla Rossa-Le Aquile, sulla Lupo e presto sull'Azzurra. In funzione la seggiovia triposto Crete Rosse che dalla pista Pallottieri porta a Monte Pratello dove si scia sulla nera 'Del Bosco'. Aperte l'azzurra Fontanile, servita dalla seggiovia quadriposto Vallone. In funzione la quadriposto Pino Solitario per sciare sulla Rossa, attive le due sciovie Crete Rosse. A Pizzalto funziona la seggiovia esaposto, si scia sulla pista azzurra Paradiso.