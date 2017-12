Figli coniugi Di Carlo riaprono pizzeria

(ANSA) - LORETO APRUTINO (PESCARA), 19 DIC - Ha riaperto questa sera a Loreto Aprutino la pizzeria della famiglia Di Carlo colpita pesantemente dalla tragedia dell'albergo Rigopiano di Farindola (Pescara) in cui hanno perso la vita Sebastiano Di Carlo e la moglie Nadia Acconciamessa: oggi, proprio nel giorno in cui Sebastiano avrebbe compiuto 50 anni, i figli Riccardo e Piergiovanni, fratelli del piccolo Edoardo uscito miracolosamente illeso dal crollo della struttura, hanno riaperto il locale in via Vittorio Veneto. In tanti questa sera hanno voluto partecipare alla gioia dei fratelli Di Carlo.

Queste le parole e la soddisfazione del primo cittadino Gabriele Starinieri: "Parlo a nome di Loreto Aprutino e dico che quella di oggi è una bella giornata per tutto il nostro paese. È un giorno che serve anche per ripartire dopo quello che è accaduto undici mesi fa. Questa è anche la dimostrazione che la comunità lorenese è stata sempre al fianco di questi nostri concittadini".