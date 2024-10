Nuova 'passeggiata notturna' di Brugnaro a Mestre

Un'altra "passeggiata notturna" è stata effettuata la scorsa notte a Mestre da parte del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dopo quella di ieri nella zona delle stazione ferroviaria. Lo ha reso noto nei suoi canali social.

Oggi il primo cittadino si è recato nella zona immediatamente a ridosso dello scalo, nel quartiere Piave, in via Ca' Marcello, area in cui sono stati edificati negli ultimi anni dei maxialberghi, Corso del Popolo e zone limitrofe. Insieme a lui, l'Unità cinofila della Polizia locale, i tecnici della municipalizzata Veritas e gli operatori dei servizi sociali.





