Brugnaro-sceriffo, notte di controlli con i vigili a Mestre

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è sceso in strada a Mestre la scorsa notte con gli agenti della polizia locale per una serie di perlustrazioni nelle aree a maggior rischio di episodi di criminalità.

Un'iniziativa a pochi giorni dall'incontro a Roma con il ministro Matteo Piantedosi e la richiesta di una maggior presenza di forze dell'ordine nella città della terraferma.

Questo in seguito alla recrudescenza di fatti di criminalità, su tutti l'omicidio del 26enne Giacomo Gobbato, ucciso a coltellate da un malvivente in Corso del Popolo a Mestre mentre tentava di difendere una dona da una rapina.

Brugnaro, che ha chiesto anche l'impiego dei militari dell'Esercito a presidio delle strade di Mestre, ha compiuto i sopralluoghi, con gli agenti della Polizia locale, i tecnici Veritas e gli operatori dei servizi sociali, nelle zone tra via Giustizia, via Trento, la stazione ferroviaria e il sottopasso che collega Mestre a Marghera.



