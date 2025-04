Il futuro della navalmeccanica, porte aperte in Fincantieri a Marghera

Valorizzare l'eccellenza della navalmeccanica italiana, rafforzare il dialogo con le istituzioni e mostrare da vicino le innovazioni che stanno trasformando il settore: con questi obiettivi Fincantieri ha aperto oggi le porte del proprio sito industriale di Marghera, per la seconda tappa di "Cantieri aperti, vista sul futuro". Si tratta di un roadshow che accompagna le istituzioni dentro il cuore dei cantieri italiani. Dopo l'evento inaugurale a Monfalcone, la nuova occasione di confronto ha visto la partecipazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, che ha potuto osservare le evoluzioni tecnologiche e organizzative adottate dal Gruppo per affrontare le sfide della competitività e della sostenibilità.

L'evento è stato aperto dal saluto del Presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, ed è proseguito con gli interventi dell'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, e del direttore dello stabilimento, Marco Lunardi, che ha illustrato le innovazioni in atto nel cantiere, e infine di Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri; Enrico Pirastru, responsabile Security Fincantieri, ha poi illustrato le attività in ambito security, per garantire l'integrità dei processi aziendali per tutelare l'intera filiera produttiva.

L'evento è stato concluso dall'intervento del ministro Marina Calderone.

"Aprire le porte dei nostri cantieri - ha dichiarato Folgiero - significa aprire un confronto diretto con le istituzioni sul futuro della cantieristica italiana Con questa seconda tappa a Marghera, proseguiamo nel racconto di un settore che evolve costantemente, affrontando con visione e determinazione le sfide della sostenibilità, della sicurezza e della valorizzazione delle competenze. Fincantieri è un sistema industriale che genera valore per il Paese, un ponte tra tradizione e innovazione. Sappiamo che legalità e sostenibilità non sono solo principi, ma fattori di competitività che attraggono talenti, rafforzano la filiera e garantiscono crescita duratura. Per questo, con 'Cantieri aperti, vista sul futuro', vogliamo dimostrare, con i fatti, il nostro impegno per un'industria più forte, responsabile e inclusiva".

Con oltre 1.000 dipendenti diretti e una media di 4.500 ingressi giornalieri di risorse dell'indotto, il cantiere di Marghera rappresenta uno dei principali poli produttivi del Gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA