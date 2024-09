Turista morta: dopo gli studi in economia un lavoro nella moda

Chiara Jaconis, la 30enne morta a Napoli per la caduta di una statua era originaria di Padova, dove aveva frequentato il liceo Fermi. Dopo la maturità aveva studiato economia all'università di Venezia. Poi la carriera all'estero: master specialistici in management nel settore del fashion, tra Londra, Torino e Parigi, l'avevano portata nella capitale francese, dove aveva lavorato per grandi nomi della moda mondiale. Negli ultimi anni, i marchi Moncler e Givenchy, la maison Christian Louboutin, e dal 2022, il gruppo Prada. Nel suo profilo professionale si definiva «appassionata, affidabile, grande lavoratrice» e amante della cultura francese. Tra le sue passioni, spiegava, il settore della moda di lusso, il cibo salutare, l'attività fisica.

"La scomparsa di Chiara, in modo così assurdo e tragico, colpisce tutta la nostra comunità. Lei e la sua famiglia alla quale esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza, sono molto conosciuti e stimati in città; tutti abbiamo sperato e pregato perché, nonostante l'evidente gravità delle ferite, l'epilogo di questo incredibile incidente fosse diverso, anche grazie all'instancabile impegno dei sanitari". E' la posizione del sindaco di Padova Sergio Giordani. "Dedichiamo un minuto del nostro tempo alla memoria di Chiara così prematuramente strappata alla sua gioventù e alla vita - conclude - durante un felice momento di vacanza e facciamo sentire a tutta la sua famiglia il nostro sostegno"



