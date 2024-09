Turista morta a Napoli: fiori sul luogo dell'incidente

Prima un mazzo di fiori deposto da una signora, a seguire anche una rosa bianca. Appresa la notizia della morte della giovane Chiara Jaconis, sul luogo dell'incidente che ha determinato la morte della turista veneta a Napoli, è scattata la solidarietà dei passanti.

Sul posto, all'incrocio tra via Sant'Anna di Palazzo e via Santa Teresella degli Spagnoli, è un via vai di persone. C'è chi si ferma e rivolge un saluto al cielo, chi si raccoglie in preghiera e chi, appunto, lascia un fiore nel ricordo della giovane Chiara trovata domenica scorsa esanime sul posto dopo essere stata colpita da una statuina piovuta dall'alto e deceduta stamani dopo circa 48 ore di agonia all'Ospedale del Mare di Napoli.



