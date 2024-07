Auto contro il muro di una abitazione, due morti in Sardegna

È di due morti e due feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte a Escalaplano, nel sud Sardegna. Un'auto è andata a sbattere contro il muro di una abitazione. Le vittime sono un uomo di 57 anni, di origini venete, e una donna, originaria del Sud America, sua compagna.

Si trovano in rianimazione all'ospedale SS.Annunziata di Sassari i due bambini rimasti feriti, di 7 e 12 anni; non sono in pericolo di vita ma nello schianto hanno riportato fratture multiple e dovranno subire alcuni interventi. Ora sono seguiti dal servizio degli psicologi dell'Aou di Sassari.

L'incidente, da quanto si apprende, è avvenuto poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Escalaplano, i vigili del fuoco di Cagliari e le ambulanze del 118. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.



