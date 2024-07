Auto contro il muro di una casa, una vittima è emigrato sardo

Si chiamava Silvio Pispisa di 57 anni, l'uomo che ha perso la vita ieri notte a Escalaplano insieme alla compagna di 40, originaria del Aud America, in un incidente stradale a Escalaplano (Sud Sardegna). Sono stati trasportati con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Sassari, i due bimbi di 7 e 11 anni, figli della donna, che viaggiavano con loro. I due si trovano ricoverati in gravi condizioni in Rianimazione ma non sono in pericolo di vita.

La tragedia è accaduta ieri intorno alle 23, quando l'uomo originario di Escalaplano e la compagna, residenti nel Veronese, erano appena rientrati in paese dopo aver trascorso la giornata di mare a Costa Rei. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'auto, una Toyota, guidata dall'uomo si è schiantata contro un muro di una casa in corso Sardegna. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ma per la coppia non c'è stato nulla da fare. In corso Sardegna sono arrivati anche i Vigili del fuoco e i carabinieri di Escalaplano che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta e soprattutto la causa dell'incidente.

I due corpi sono nell'obitorio del cimitero del paese a disposizione del medico legale, ma non si sa ancora se il magistrato disporrà l'autopsia. "La comunità è sgomenta per la tragedia avvenuta il primo giorno di vacanza di Silvio nel suo paese dopo tanto tempo che non rientrava nella cittadina - ha detto all'ANSA il sindaco Marco Lampis - Silvio era un emigrante a Verona da tantissimo tempo, era partito con i genitori, qui c'è solo un fratello. Mi hanno riferito che era felice per questa vacanza, ma purtroppo è arrivata inaspettata la tragedia che ha spezzato in due la famiglia alla quale va l'abbraccio mio e di tutto il paese".



