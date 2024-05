Verona: Baroni a sorpresa concede una giornata di riposo

Seduta di allenamento mattutina per il Verona allo Sporting Center Paradiso, mentre domani il tecnico, Marco Baroni, ha concesso a sorpresa una giornata libera ai giocatori, tant'è che la ripresa degli allenamenti è fissata per sabato, sempre di mattina. Una scelta singolare in vista di una gara, la trasferta di Salerno, che si presenta di cruciale importanza per il Verona sulla strada della salvezza.

A Salerno non ci sarà Thomas Henry, squalificato per due turni, per il quale quindi il campionato è finito. Contro la Salernitana rientrerà invece Folorunsho. In attacco tiene sempre banco il ballottaggio tra Bonazzoli, ex della sfida, e il polacco Swiderski, a segno contro il Torino.



