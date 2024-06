Sui tank Leonardo in contatto con altri 2 interlocutori

Leonardo spa è in contatto con altri due interlocutori in merito ad altri programmi di collaborazione industriale per il cosiddetto 'Main battle tank' (Mbt), un nuovo modello di carro armato da combattimento dell'esercito italiano. È quanto si apprende da fonti informate dopo l'interruzione delle trattative della società pubblica italiana con la tedesca Knds per la configurazione comune di un programma Mbt. Ad interrompere la collaborazione sarebbe stata l'intenzione della società tedesca di fornire i carri Leopard 2 con la sua tecnologia standard, senza ulteriori aggiornamenti, nonostante il mezzo debba durare fino al 2035.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA