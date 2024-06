La Russia risponderà alle azioni aggressive degli Stati Uniti. Lo ha affermato alla Tass la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando l'introduzione di nuove sanzioni anti-russe da parte di Washington.

"Come sempre in questi casi, la Russia non lascerà senza risposta le azioni così aggressive", ha aggiunto la stessa fonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA